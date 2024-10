Hermes.Gala 2024: Das sind die Stars der heimischen Wirtschaft

Wie es der heimischen Wirtschaft geht, fragt Moderator Andi Knoll zu Beginn der Hermes.Wirtschafts.Gala in der Wiener Hofburg. Die Antworten sind überraschend optimistisch. „Man könnte sagen: Es läuft alles gut“, fasst Knoll zusammen. Diese positive Einstellung wird zum Motto des Abends. Man will trotz Krisenzeiten optimistisch in die Zukunft schauen und herausragende Leistungen feiern.

Anwesend war die geballte Unternehmerkraft Österreichs mit 500 Gästen. Elf Hermes.Wirtschaftspreise wurden auch heuer in Kooperation mit dem KURIER an Unternehmen und Personen, die in der österreichischen Wirtschaft besonders beeindruckt haben, vergeben. Aber nicht nur der Eindruck muss passen, auch die Zahlen. Beim „Hermes“ bewertet eine Jury die Bilanz und den Firmenerfolg.