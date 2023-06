HERMES-Energie-Forum: Reden über eine grüne Wirtschaft

Sportliche Marken beim Vienna Brands Talk

Veranstalter Ralph Vallon lud zu einer weiteren Ausgabe des „Vienna Brands Talk“ in die Mooncity in der Kärntnerstraße in Wien. Thema des Abends: Wie sich Marken und deren Botschaften im Umfeld von Sport ideal transportieren lassen. In der Event-Location der Porsche-Inhouse-Agentur versammelten sich unter anderem Business-Coach Wolfgang Hötschl, die Marketingdirektoren Marco Harfmann (A1), Johannes Dobretsberger (Austria Wien) und Wolfgang Layr (Volksbank Wien) sowie der Snowsports-Geschäftsführer Martin Dolezal, Beachvolleyballturnierdirektor Reinhard Lischka, Futura-Werbeagentur-Geschäftsführerin Sabrina Oswald und Weingüterberater Willi Opitz.

Bei der anschließenden Club-Cuvée-Weinverkostung wurden die Werber Jürgen Collombini, Michael Hammer und Christian Bergbauer sowie PMC-Geschäftsführer Andreas Martin und Unternehmer Lorenz Edtmayer gesehen.