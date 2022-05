Handelsberufe: Jugend als wichtige Zielgruppe

Die Anforderungen seien sehr unterschiedlich

Erfahrung im Handel sei zwar von Vorteil, jedoch keineswegs eine Voraussetzung, jedenfalls nicht in allen Abteilungen. Bei Rewe werden in Bereichen wie Feinkost, Backshop oder bei der Kassa deswegen interne Ausbildungen angeboten. Anders sei es jedoch bei Konditoren und Fleischern, dort seien entsprechende Ausbildungen gefragt. „Qualifikation ist für die Arbeit in unseren Hypermärkten gar nicht der entscheidende Faktor. Natürlich ist es gerne gesehen, aber viel wichtiger ist die Grundeinstellung“, sagt Holzleitner. Essenziell sei in Handelsberufen mit Kundenkontakt vor allem Motivation und Herzlichkeit.

In Bezug auf das Alter gibt es laut Matschke trotz Jugend-Fokus keine Einschränkung: „Ganz im Gegenteil: Wir setzen aktiv Maßnahmen für die Integration der Zielgruppe 50 plus.“