Hallo Chef, wir sind am Westbahnhof, was gibt’s?

Regus startete bereits 1994 mit dem ersten Business-Center in Wien, inzwischen gibt es sieben Standorte an zentralen Plätzen wie etwa am Ring oder in der Mariahilfer Straße. Auf Grund der großen Nachfrage sind zwei weitere in Wien und jeweils eines in Linz, Graz und Salzburg geplant. Kapic will außerdem freie Raum-Kapazitäten in Raststätten auf Autobahnen nutzen. "Wir schauen uns da diverse Möglichkeiten an".

Der in London börsenotierte Regus-Konzern ist in 550 Städten weltweit mit flexiblen Arbeitsplatzlösungen präsent und setzte zuletzt 1,3 Mrd. Euro um. In Österreich sind derzeit 30 Mitarbeiter beschäftigt. Von Wien aus werden auch die Märkte in Slowenien, Kroatien, Serbien und der Slowakei betreut.