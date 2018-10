Grüne-Erde-Chef: "Haben noch viele Ideen in der Schublade."

KURIER:Die Grüne Erde ist ein stark wachsendes Unternehmen. Woher holen Sie sich Inspiration?

Reinhard Kepplinger: Die meisten Ideen entstehen in Diskussionen mit Mitarbeitern und Projektpartnern. Ich bin nicht der Typ, der im stillen Kämmerlein Entscheidungen trifft. Einsame Entscheidungen bergen ein hohes Risiko. Außerdem hilft es, wenn man viel von der Welt sieht. Ich reise gerne.

Apropos Diskussionen: Sie waren als Student in der grün-alternativen Bewegung politisch engagiert. Wie kam es, dass Sie sich für eine Laufbahn als Unternehmer entschieden?

Für die Politik bin ich einfach zu ungeduldig. Ich wollte etwas bewegen und nicht nur Diskussionen über Fragen führen, für die es keine konkreten Umsetzungschancen gab. In dieser Zeit habe ich als Nebenjob den damaligen Grüne-Erde-Eigner Karl Kammerhofer geholfen. Als er die Firma verkaufte, übernahmen Kuno Haas und ich das Unternehmen.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Im Moment steht noch die Weiterentwicklung der neuen Grüne-Erde-Welt im Mittelpunkt. Da haben wir noch viele Ideen in der Schublade. Außerdem haben wir noch ein paar Städte im deutschsprachigen Raum für neue Geschäfte im Fokus. Und wir arbeiten an einem neuen Gestaltungskonzept für die bestehenden Stores.