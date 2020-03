Gold: Eine stark gefragte Krisenwährung

„Der Goldpreis fiel 2008 von 1.000 Dollar auf 750 Dollar die Feinunze und stieg wieder bis auf 1.900 Dollar im Jahr 2011. Ich bin der Meinung, dass sich das wiederholen kann. Und, dass Edelmetalle einen überproportionalen Ausbruch an den Tag legen werden.“ Doch auch wenn der Goldkurs schon bald wieder steigt, so sind die Anbieter und Goldhändler unter Druck: Denn physisches Gold ist derzeit schwer zu bekommen.

Gold-Verarbeiter im Stillstand

Das liegt nicht nur an der großen Nachfrage, sondern ganz direkt an den Auswirkungen von Covid-19: „Die größten Goldbarren-Produzenten der Welt wie Argor, Valcambi und Pamp sind zusammen für 40 Prozent der jährlichen Welt-Goldbarren-Produktion verantwortlich und alle in der Schweiz im Tessin angesiedelt. Sie mussten aufgrund des ausgerufenen Notstandes in der Region aber ihre Aktivitäten bis auf Weiteres einstellen und die Produktion aussetzen“, weiß Brenner.

Gut gefüllte Lager

Während es in manchen Märkten also zu Engpässen kommt und damit zu längeren Wartezeiten für interessierte Käufer, versichert etwa Philoro, aktuell über genügend Kapazitäten, sowohl bei Barren als auch bei Münzen, zu verfügen.

„Sichere Lagerbestände, gute, verlässliche und bestens bestückte Partner bei Gold- und Silbermünzen, insbesondere die Münze Österreich und vor allem unsere eigene Goldbarren-Linie machen uns unabhängiger“, versichert Rudolf Brenner: „Die Filialen sind geschlossen, aber der Webshop bietet hohe Verfügbarkeiten und liefert auch in diesen angespannten Zeiten überaus schnell.“

Online-Bestellsystem

Nachdem die niedergelassenen Läden auch bei Gold- und Edelmetallen aufgrund der aktuellen Reglementierungen geschlossen halten müssen, sind die Händler entsprechend bemüht, alle Anfragen in den Onlineshops, per Mail und teilweise per Telefon zu beantworten. So funktioniert etwa der Shop der Münze Österreich gut, ebenso der Schoeller Münzhandel.

„Das IMM Münz-Institut steht für seine Kunden weiterhin zur Verfügung – mit unserem Onlineshop, der unser gesamtes Produktsortiment abdeckt, sowie für Anfragen und Direktbestellungen per eMail“, berichtet Thomas Mühlfellner aus dem Alltag bei IMM.

Neuer Arbeitsalltag

„Auch sind wir für Bestellungen und Anfragen telefonisch erreichbar. Zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und deren Familien arbeitet die gesamte Belegschaft seit vergangener Woche im Homeoffice – mit Ausnahme unserer Versandabteilung, die vor Ort alle gebotenen Hygienemaßnahmen ergreift, sowie einer Kollegin, die Journaldienst vor Ort verrichtet und die Post entgegennimmt.“

Ein neuer Alltag, an den sich viele Unternehmen und Branchen schnell gewöhnen mussten. Dies bestätigt auch Reinhard Walz, Leitung Vertrieb & Marketing bei Ögussa: „Selbstverständlich sind wir gerade in Zeiten wie diesen für unsere Kunden da und bemühen uns alle Bedürfnisse, so gut es geht, abzudecken. Als Hersteller von Goldbarren ist die Ögussa unabhängig von externen Barren-Lieferanten und wir produzieren in Wien täglich die gekauften Mengen.“

Gute Aussichten bei Gold

Thomas Mühlfellner zeigt sich allgemein zuversichtlich: „Die Nachfrage nach Goldprodukten ist weiterhin groß, da die langfristigen Prognosen für das Edelmetall positiv bleiben. Der Goldpreis steigt – die übliche kurzfristige Volatilität beiseitegelassen – seit Jahrzehnten an."