Glück im Job suchen: Sollte man das überhaupt?

152.000.000 Ergebnisse findet die Internet-Suchmaschine, gibt man das Wort Glück ein. Nur mehr 56.200.000 sind es, wenn man die Suche auf „Glück im Job“ einschränkt. Dieser Logik folgend, könnte man meinen: Glück in der Arbeit zu finden, kommt gar nicht mal so häufig vor. Jedenfalls scheint es in der virtuellen Welt nicht so viele Möglichkeiten zu geben, nach diesem zu suchen.

In der realen Welt ist das Bedürfnis, Glück zu erfahren und dadurch langfristig so etwas wie Zufriedenheit zu finden, tief in uns verankert. Das Streben nach Glück hält mit Karriereratgebern und Lebensberatern ganze Branchen am Leben, in den USA ist es gar Menschenrecht. Hierzulande ist Glück vor allem ein Vogerl, wie es der Wiener Schriftsteller und Liedermacher Alexander von Bisczo einst besungen hat: Es ist schwer zu fangen, fortgeflogen ist es aber gleich.

Glücksphänomen oft erforscht

Die Wissenschaft findet jedenfalls Gefallen am Glücksphänomen. Aus der Studienvielfalt geht recht klar hervor, wodurch man froh wird. Es sind wenige Faktoren: eine funktionierende Beziehung, eine erfüllte Freizeit, Gesundheit. Mehr Geld im Leben zu haben, steht meist hinter diesen immateriellen Einflüssen. Und wie findet man Glück im Job? Macht es überhaupt Sinn, ausgerechnet in der Arbeit welches zu suchen? „Es ist durchaus legitim – schließlich verbringen wir in mehr Zeit dort als mit unseren Freunden und Familien. Man muss den Begriff Glück aber herunterbrechen, sonst ist es so, als würde man Pudding an die Wand nageln“, sagt der deutsche Betriebswirt, Ökonom und Autor Martin-Niels Däfler. Er und Social-Media-Experte Ralph Dannhäuser tun das in ihrem Buch „Glücklicher im Beruf“, indem sie arbeitende Menschen in vier Glücks-Kategorien einteilen: Die materiell und immateriell Zufriedenen im Job – das sind die Superstars; jene, die materiell zufrieden sind, aber immateriell zufriedener sein könnten – die Söldner; jene, denen es mit den immateriellen Umständen gut geht, die das Materielle aber vermissen – die Surflehrer; und jene, die mit beiden Faktoren unzufrieden sind – die sogenannten Sklaven der Arbeit.