Gesucht: Mehr als 200 neue Professoren

Universitätsprofessoren auf Jobsuche dürfen sich freuen. Die Uni Wien schreibt dieser Tage auf einen Schlag 73 ganz neue Professuren aus. Die Innsbrucker Uni verstärkt sich mit 45 neuen Professuren. Graz stockt um 40 auf, die Wirtschaftsuniversität (WU) um 30, die Uni Linz ebenfalls um 30. 19 neue Lehrstühle schafft die Uni Salzburg.

Ermöglicht wird die Einstellungswelle durch ein finanzielles Plus: 2017 hat der Nationalrat beschlossen, das Budget der 22 heimischen Universitäten für die Jahre 2019 bis 2021 um 1,35 Milliarden Euro auf insgesamt 11,07 Milliarden Euro aufzustocken. „Das Budgetplus ist positiv zu werten“, sagt Jürgen Janger, Experte für Finanzierungsstrukturen an Universitäten und stellvertretender Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts.

Nachsatz

„Das Plus liegt zwar deutlich über der Inflation, im absoluten Vergleich haben die meisten europäischen Topunis aber weit mehr Geld verfügbar.“ Hinzu käme, dass die großen Unis in den Budgetverhandlungen mit dem zuständigen Ministerium aufgrund des Einstiegs in die Studienplatzfinanzierung wahrscheinlich besser abschneiden werden, als kleinere. Janger: „Ich vermisse einen stärkeren Ausbau bei den Fachhochschulen.“ Die 3000 neuen Studienplätze, die der FH-Entwicklungsplan vorsehe, seien im Verhältnis zur Gesamtnachfrage zu wenig. „Die praxisnahen FH hätten Potenzial, die öffentlichen Hochschulen bei der Lehre zu entlasten.“

Digitaler aufstellen

Fragt man die Universitäten, wo die neuen Professuren eingesetzt werden sollen, nennen alle eine verbesserte Betreuungsquote als prioritär. Davon abgesehen will man sich mit den neu geschaffenen Stellen moderner ausrichten.

Forschungsstärken wie molekulare Biowissenschaften, Klimawandel und Digitalisierung will etwa Uni-Graz-Rektorin Christa Neuper ausbauen. Meinhard Lukas, Rektor der Uni Linz: „Mit der Hälfte der neuen Professuren wollen wir Forschung und Lehre in den technischen Studiengängen ausbauen.“ Etwa mit dem neuen Studium „Artificial Intelligence“, das 2019 als Fernstudium, unter anderem am Standort Wien startet. Eine Pilotfabrik für Industrie 4.0 in Kooperation mit der Wirtschaft nimmt ebenfalls 2019 ihren Betrieb auf. Die Uni Innsbruck will Studierenden diverser Fächer Zusatzqualifikationen, etwa im Bereich der Digitalisierung, anbieten. Weiters werden zwei neue Forschungsgebäude errichtet und wissenschaftliche Stärkefelder wie Physik und die Erforschung des alpinen Raums ausgebaut. Die Uni Salzburg expandiert im Schwerpunkt European Union Studies und in der Lehrerausbildung. Die WU will sich noch besser vernetzen: „Weil viele in wichtigen Wirtschaftspositionen oder erfolgreiche Gründer sind, wird eine intensivere Beziehungen zu unseren Alumni in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt sein“, so Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger.

Internationaler werden

Zugleich möchten sich die Hochschulen über die Landesgrenzen hinaus vernetzen. Die Uni Graz verhandelt aktuell eine neue strategische Partnerschaft mit der chinesischen Universität Nanjing. Für ein mit 30 Millionen Euro dotiertes Pilotprojekt der Europäischen Kommission für ein neues Netzwerk europäischer Universitäten kündigen WU, Uni Innsbruck und Uni Salzburg gegenüber dem KURIER ihre Bewerbung an. An den Universitäten Linz und Graz überlegt man noch. Im Zuge des Pilotprojekts sind unter anderem gemeinsame Studiengänge mit Hochschulen im Ausland geplant. In Salzburg gibt es das bereits: „Den Bachelor Ingenieurwissenschaft absolvieren Studierende zum Teil an der TU München. Der Master Digital Communication Leadership wird gemeinsam mit Universitäten in Kopenhagen und Brüssel angeboten“, so Rektor Heinrich Schmidinger.