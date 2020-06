Geschichte zu verkaufen

Im Mittelpunkt von Tati zu stehen, ist für Polheim noch gewöhnungsbedürftig. Schließlich hat sie in ihrer Karriere stets hinter den Kulissen gearbeitet. Im wahrsten Sinne. Von der Liebe zur Mode und zur Schauspielerei geleitet, beschließt sie nach ihrer Lehre als Tapeziererin und Dekorateurin in der Schweiz ans Theater, vorerst in die Requisite, zu wechseln. Inspiriert von Thomas Bernhard und Egon Schiele zieht es Polheim mit 30 Jahren aber weiter nach Wien – um mehr über die Bühne zu erfahren und diese an der Uni für Angewandte Kunst zu studieren. Währenddessen reist sie für ihre Bühnen- und Kostümbild-Engagements durch Europa, lebt nach ihrem Abschluss in Frankreich und Deutschland – aber "meist eigentlich nur im Zug".

Vergangenes Jahr beschließt sie, ihre Theateraktivitäten aufgrund eines familiäres Ereignisses zurückzufahren. Damit einher kommt auch die Zeit, endlich die Idee eines eigenen Ladens zu verwirklichen. Doch was verkaufen? "Bücher? Stoffe? Es gibt so vieles, das mich interessiert hat. Dann habe ernsthaft überlegt: Was liebe ich wirklich?" Schnell war klar: Originale, Requisiten, Geschichte, Kunst. Davon lebte sie immer schon, davon sollte sie auch künftig leben. Sie recherchiert also im Internet nach Lokalen vom fünften bis zum siebten Bezirk. Aus Verzweiflung über die vielen unpassenden und teuren Locations erweitert sie die Suche eines Nachts um den "konservativen", wie Polheim sagt, achten Bezirk dazu. Ein Glück, denn schon am nächsten Tag sollte sie die Besitzer ihres künftigen Tati in der Lange Gasse treffen.

Ab diesem Zeitpunkt wird das leere Geschäft zu Polheims persönlicher Bühne. Im Alleingang und mit Erspartem reißt sie Zwischendecken ein, Parkett raus und renoviert und restauriert wochenlang, bis sie schließlich mit ihrem Werk Premiere feiern kann. Polheim ist heute stolz und strahlt: "Als Bühnenbildnerin war ich schon immer selbstständig. Aber erst jetzt fühle ich mich so richtig unabhängig und frei."