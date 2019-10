Geschäftsessen: Und der Stephansdom schaut zu

Näher dran kann man nicht speisen. Im DO & CO am Stephansplatz sitzt man 30 Meter vom riesig wirkenden Dom entfernt. Der schaut bei den großen Fenstern rein, während die vielen Geschäftsleute und wenigen Touristen hier mittags speisen. Das Ambiente im Haas Haus ist ein bisschen von gestern, die offene Schauküche aber immer noch ein Hingucker.