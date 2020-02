Geschäftsessen: Spontane Pizza in der Via Toledo

Die beste Pizza der Welt. Es ist nicht zu hochgestapelt, den flachen, dampfenden Teig aus der Via Toledo so zu bezeichnen. Der Lokalchef und Pizzaiolo Francesco Calo gewann im vergangenen November in der Provinz Salerno die sechste DOC-Pizzaweltmeisterschaft. Er darf sich nun offiziell „Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo“ nennen – zumindest bis zur nächsten Meisterschaft.