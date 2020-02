Geschäftsessen: Feinsein im Wienerwald

Früher einmal, da war das Lokal am Hanslteich das Ziel für die Wienerwald-Wanderer. Dementsprechend zünftig ist man dort auch gesessen. Heute ist das Klee am Hanslteich durchgestylt: viel Holz in der Hütte – die Balken, der Boden, die Wände, dazu hübsche weiße Möbel.