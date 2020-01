Generationen in der Arbeitswelt: Ich bin mein Broterwerb

Die unterschiedlichen Generationen

Generell gilt, eine Generation ist eine Alterskohorte, in der erwiesenermaßen Übereinstimmungen in Ansichten, Präferenzen und Spannungsfeldern erkennbar sind. Babyboomer, deren Geburtsjahr laut der Expertin zwischen 1946 und 1964 liegt, sind besonders stabilitätssuchend und werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.

Gleichzeitig tauchen bereits erste Vertreter der jüngsten Gruppe, Generation Z, in Betrieben auf. Sie sind heute zwischen vier und 23 Jahre alt, digital besonders affin und wollen individualisierte Arbeit und Freizeit. Allerdings fehlen hierzu noch empirische Daten.

Vermutlich werden sie ihren Vorgängern ähnlich sein, den zwischen 1980 und 1995/98 geborenen Ys. „Die Y-Arbeitskräfte streben nach Selbstbestimmung, Perfektionierung und Weiterentwicklung“ und prägten den Begriff des Jobhoppings, erklärt Einramhof-Florian. „Eine Generation und ihre Merkmale sind immer ein Produkt der Vergangenheit und der Gegenwart.“

Die Herausforderungen...

...für die Arbeitgeber sind vielschichtig. Sowohl die Mitarbeitersuche, als auch das Binden an das Unternehmen verändert sich mit den Bedürfnissen der Generationen.

„Clevere Unternehmen müssen über die Generationenkonflikte hinausgehen, müssen die Bedürfnisse nach sozialen Faktoren segmentieren“, rät Dieter Kern, HR-Management Experte. Etwa: Angepasste Angebote schaffen. Junge Mitarbeiter wollen Weiterentwicklungs- Freizeit-, sowie Fitnessangebote. Mitarbeiter mit Familien brauchen Flexibilität und Kinderbetreuung. Ältere Angestellte interessieren sich für die Altersvorsorge. Damit müssen Firmen umgehen lernen. Die Bedürfnisse mögen sich über die Lebensphasen verändern. Stabil bleibt die Notwendigkeit, sich mit der eigentlichen Arbeit und Aufgabe zu identifizieren und diese als sinnvoll zu erleben.