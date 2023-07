Gemütskiller Videokonferenz: Warum sie uns psychisch auslaugen

Gibt es Tipps wie sich Videotelefonie angenehmer gestalten lässt?

Indem man darauf eingeht, was die Videokonferenz eigentlich so mühsam macht. Tipps um sie besser zu gestalten sind: Eine Kamerapause einzulegen oder sie nicht immer einzuschalten, mit Telefongesprächen abwechseln und prüfen, dass die Verbindungen gut sind.

Hat die Video-Telefonie auch Vorteile?

Heutzutage ist es normal, dass über große Distanzen zusammengearbeitet wird, persönliche Treffen rücken in den Hintergrund. Auf Videokonferenzen zurückzugreifen ist gut. Wir wollen nicht sagen, dass Videokonferenzen ein Teufelszeug sind und dass sie niemand mehr nutzen sollte. Allerdings zeigt unsere Studie, dass man das persönliche Gespräch doch nicht ganz vernachlässigen darf, weil es eine starke Wirkung auf uns hat.

Sie beziehen sich auch auf den Begriff „Zoom Fatigue“ oder auch „Erschöpfung durch Videokonferenzen“. Was versteht man darunter und wie kann man dagegen vorbeugen?

„Zoom Fatigue“ bezieht sich auf die Nachteile von Videokonferenzen. Das Gehirn versucht aus Videotelefonaten reale Gesprächssituationen zu erzeugen. Dem Gehirn gelingt es nur nicht, aus den sozialen Signalen alles abzulesen, was es in einem persönlichen Gespräch lesen könnte. Das ermüdet und macht es so anstrengend. Ein zweiter Punkt ist: Ist man in einer Videokonferenz am Wort, wird das Bild groß und jeder hört einem zu. Da entsteht bei manchen ein unwohles Gefühl, das eine Art Stressreaktion vom Körper auslöst. Für manche Menschen ist diese Situation möglicherweise sogar stressiger, als in einem tatsächlichen Besprechungsraum zu sitzen.