Money Mindset & Manifestieren: Kann man Reichtum herbeiwünschen?

Das Gehirn ist plastisch

Auch die Neurowissenschaftlerin Tara Swart sieht diese Glaubenssätze gesellschaftlich tief in den Köpfen von Menschen verankert. Die britische Neurologin schreibt in ihrem Bestseller "Die Quelle" über das Zusammenspiel von Manifestation und der Neuroplastizität des Gehirns. Demnach ist das Gehirn plastisch, also formbar, und man könne durch Psychotherapie oder andere Ansätze, wie Meditation, die festgefahrenen Glaubenssätze "umprogrammieren" und die Wurzel des Problems so neurologisch angehen.