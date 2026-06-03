Gehaltstransparenz: „Kein Unternehmen diskriminiert mit Absicht“

Wie transparent sind Österreichs Unternehmen beim Gehalt und welche Maßnahmen sollten sie jedenfalls setzen? HR-Expertin Tina Krainer des Personaldienstleisters Wolkenrot und Richard Melbinger der ARS Akademie geben ihre Einschätzung.

KURIER: Welche Maßnahmen können Firmen setzen, um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen und können sie sich das auch leisten?

Tina Krainer: Grundsätzlich muss man sagen, dass Unternehmen über die Jahre nicht mit Absicht diskriminiert haben. Das ist historisch gewachsen. Viele dieser Fälle sind latent im Unternehmen und werden erst durch die Umsetzung der Richtlinie ins nationale Gesetz hochkommen. Ob sich Unternehmen das leisten können? Es wird sehr schwierig werden. Hat man Gender-Pay-Gaps über fünf Prozent und kann diese nicht rechtfertigen, muss man sie schließen. Das belastet die Personalbudgets massiv.

Richard Melbinger: Wenn wir uns erinnern – vor ein paar Jahren war ESG ein großes Thema. Da waren im Sozialbereich schon Reportings zu machen. Also alle, die aufmerksam waren, haben schon gesehen, dass sie ein Problem haben. Ich würde davon ausgehen, dass die Aufmerksamen auch schon Initiativen gesetzt haben.