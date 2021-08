Gehaltskürzungen im Homeoffice: Wäre das in Österreich möglich?

Personen, die einen langen Pendelweg zu ihrer Arbeitsstätte bei Google haben und nun dauerhaft von daheim arbeiten, könnte das Gehalt reduziert werden. Facebook und Twitter haben MitarbeiterInnen das Gehalt gekürzt, die in günstigere Wohngegenden gezogen sind.

Kleinere Online-Plattformen wie Reddit oder Zillow haben jetzt ortsabhängige Lohnmodelle. Was in den USA scheinbar neue Realität wird, wäre in Österreich undenkbar, erklärt Arbeiterkammer-Arbeitsrechtsexperte Alexander Tomanek. Denn in bestehende Arbeitsverträge kann nicht einseitig eingegriffen werden. Das heißt, der oder die ArbeitgeberIn kann den Arbeitsvertrag nicht im Nachhinein modifizieren, kann also das Gehalt nicht im Nachhinein reduzieren.

Und: Das Entgelt ist die Entlohnung für die Arbeitsleistung und nicht für den Wohnort, egal ob der oder die ArbeiternehmerIn durch eine günstigere Wohnung mehr Gehalt übrig hat. Aber: Für ehemalige PendlerInnen, die durch dauerhaftes Homeoffice, keine langen Anfahrten mehr haben, kann die Pendlerpauschale wegfallen. Diese wird aber vom Staat abgewickelt und nicht von der oder dem ArbeitgeberIn.