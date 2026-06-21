Abriss eines Wiener Traditionswirtshauses – was jetzt dort entsteht

Am Tag, bevor das Stiegenhaus gefallen ist, ist Leo Amon IV. noch einmal in den ersten Stock gegangen. Dorthin, wo er aufgewachsen ist. Wo seine Familie seit über 120 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Sein Vater galt als der beliebteste Wirt im dritten Bezirk, der Urgroßvater hob „Amon’s Gastwirtschaft“ 1904 aus der Taufe und Leopold IV. war es, der das Traditionswirtshaus vor ziemlich genau drei Jahren für immer schließen musste. Nicht weil das Geschäft nicht lief, sondern weil das Haus zu alt, die Sanierung zu teuer gewesen wäre.

„Die letzten Trümmer wurden vor sieben Wochen ins Auto geladen“, erzählt der Gastwirt. „Dann haben sie angefangen.“ Zuerst hat der gelbe Bagger den Wintergarten plattgemacht, dann den Saal, irgendwann das Stiegenhaus und jetzt steht nur noch die Fassade in der Schlachthausgasse 13. Leo Amon IV. ist emotional, aber nicht traurig. „Wir machen ja was Schönes draus“, strahlt er. „Ich behalte den Amon da, der Leopold I. tät sich ur freuen, wenn er das sieht.“ Amon wird zu Noma Statt Bewirtung bietet die Familie Amon jetzt Behausung. „Das Feine ist: Das ganze Objekt ist im Eigentum und nicht belastet“, sagt Leo Amon IV. 26 moderne Eigentums- und 15 Mietwohnungen entstehen an der Adresse, wo einst die Kutscher und später die Straßenbahner für ihr Fluchtachterl einkehrten, Stammgäste über ein Jahrhundert lang ihre Schnitzerl verspeisten sowie Familien allerlei Feierlichkeiten, von Hochzeiten bis zu Taufen, veranstalteten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat/Familie Amon Von der Eröffnung 1904 bis zum Abriss im Jahr 2026: Die Amons prägten den 3. Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Amon's Gastwirtschaft Amon's Gastwirtschaft Von der Eröffnung 1904 bis zum Abriss im Jahr 2026: Die Amons prägten den 3. Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gilbert Novy Amon's Gastwirtschaft Von der Eröffnung 1904 bis zum Abriss im Jahr 2026: Die Amons prägten den 3. Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gilbert Novy Amon's Gastwirtschaft Von der Eröffnung 1904 bis zum Abriss im Jahr 2026: Die Amons prägten den 3. Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jennifer Corazza Von der Eröffnung 1904 bis zum Abriss im Jahr 2026: Die Amons prägten den 3. Bezirk.

Jetzt werden im Amon neue Geschichten geschrieben, aber unter anderem Namen. Noma (Ananym von Amon) heißt das Wohnprojekt, das im Herbst 2027 abgeschlossen sein soll. Eine Heidenarbeit, die die Wirtsfamilie ganz bewusst auf sich nimmt. „Ich hätte alles auch in Bausch und Bogen verkaufen können. Nur wie wäre es mir gegangen, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre und jemand anderer hat etwas hergestellt, das vielleicht gar nicht schön ist oder nur zum Cash machen?“, stellt Leo IV. in den Raum, der gemeinsam mit seiner Frau Doris das Noma zu seinem „Herzensprojekt“ erklärt hat. „Meine Frau und ich haben in den vergangenen zwei Jahren wirklich einen Crashkurs gemacht: Von Wirtin und Wirt zu Bauherrin und Bauherr.“ Wobei Doris Amon betont, „keine Immobilienmenschen“ zu sein. „Wir sind Gastronomen.“ Und das wird man im Noma spüren.

Amon wird zu Noma Es begann im Jahr ...

1904. Leopold Amon I. erwarb das im Jahr 1875 gebaute Haus und eröffnete eine Gastwirtschaft. Doris und Leopold Amon IV führten sie in vierter Generation, Melanie Amon (fünfte Generation) war bereits an Bord. Am 15. Juli 2023, nach 119 Jahren, musste das Restaurant schließen, weil der Sanierungsbedarf zu groß war. Noma

An der Adresse Schlachthausgasse 13/Würtzlerstraße 10 entstehen zwei Wohnbauten (noma.wien) der Baufirma Handler. Architekt ist Andreas Hawlik. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 anberaumt.



Im Eingangsbereich soll es eine Waschstation für Räder und Hundepfötchen geben. Der ursprüngliche Weinkeller der Gastwirtschaft soll wieder installiert werden, mit Original-Mobiliar und einem Tresor, wo Andenksel wie alte Speisekarten gebunkert werden. Den Reservierungsplan verwaltet die Familie Amon, „sonst kommt ein Kuddelmuddel raus oder es feiert jemand eine Party und dann ist was hin.“ Und noch ein weiteres Projekt für Gastlichkeit ist in Planung, aber noch streng geheim. „Schau ma mal“, schmunzelt Leopold IV. Was es jedenfalls nicht geben wird: Eine neue Amon’s Gastwirtschaft. Tochter Melanie hatte ursprünglich vor, den Amon an einer neuen Adresse im dritten Bezirk wieder auferstehen zu lassen. „Wir haben lange ein Geschäft gesucht, das zu ihr passt“, berichtet Leopold IV. „Aber die meisten waren Pachtlokale, wo der Wirt oder die Wirtin in Pension gehen und natürlich noch so viel mitnehmen wollen, wie möglich.“ Die Ablösen überstiegen teilweise eine halbe Million Euro, ins Lokal investieren müsse man auch noch stolze Summen. „Da arbeitest du die nächsten zehn Jahre für nichts“, weiß der Gastronom und ergänzt: „Irgendwann müssen sich die Wirtin und der Wirt verabschieden. Eine Tür geht zu, die nächste geht auf und das ist gut so.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jennifer Corazza Spatenstich für das neue Projekt der Familie Amon.