Lehrlingsmangel im Friseursalon: Warum die Zahlen dramatisch sinken

Die Lehrlingsausbildung steckt in der Krise. Das hat mehrere Gründe. „Manchmal glaube ich, die Welt ist vollkommen verkehrt geworden. Früher haben sich Lehrlinge einfach bei uns beworben. Heutzutage schickt uns vorrangig das Arbeitsmarktservice eine Liste mit Arbeitssuchenden und wir müssen uns bei den Lehrlingen für ein Vorstellungsgespräch melden“, sagt Karagöz. Hauptsächlich würden sich dann jene bewerben, die der deutschen Sprache nicht zu hundert Prozent mächtig sind.

Schwierig, in einem Beruf, bei dem die Kundenkommunikation so entscheidend ist, damit der Kunde das Ergebnis bekommt, was er sich vorstellt. „Nach dem Bewerbungsgespräch macht man sich einen Praktikumstag zum Schnuppern aus und dann erscheinen die meisten nicht. Das ist nicht nur in meinem Betrieb so. Das höre ich auch von anderen Betrieben in Wien“, sagt Karagöz.

Wie in so vielen anderen Branchen, kämpft man auch bei den Friseuren mit dem heutigen Wunsch nach Work-Life-Balance. „Viele wollen am Freitag nur bis 12 Uhr arbeiten und am Samstag gar nicht. Aber gerade am Wochenende brauchen die Menschen Frisuren für Hochzeiten oder Events“, sagt Karagöz. Die heutige Generation sei nicht bereit, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten.