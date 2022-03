Frauen an der Vorstand-Spitze: Wunschtraum und Realität

Frauen in Führungspositionen sind nach wie vor schwer zu finden

Nur sechs Frauen sitzen aktuell im Vorstand eines ATX-20-Unternehmens (siehe Slideshow). Im Management übernehmen vorrangig Männer den Chef-Posten. Laut dem neuen Frauen.Management.Report der Arbeiterkammer (AK), liegt der Frauenanteil in Führungspositionen und im Management bei weniger als zehn Prozent. Im EU-Vergleich steht Österreich damit an vorletzter Stelle. Schlusslicht ist Luxemburg. Deswegen fordert AK-Präsidentin Renate Anderl jetzt „die Quote für den Vorstand. Denn nur mit einer gesetzlichen Verpflichtung wird es auch mehr Chefinnen geben.“

In den Aufsichtsräten gibt es eine Geschlechterquote für staatsnahe Betriebe und private Betriebe über 1000 Mitarbeiter. Seither ist der Frauenanteil in diesen Bereichen gestiegen. 2021 lag er laut Frauen.Management.Report in den staatsnahen Unternehmen bei 39,2 Prozent.

Die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung sinkt

Gleichzeitig sinkt laut einer neuen Deloitte Österreich-Umfrage im Vergleich zum Vorjahr die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter in den Unternehmen von 47 Prozent auf 43 Prozent. Laut der Umfrage mangelt es sowohl bei kleineren als bei Großunternehmen an gezielten Umsetzungsmaßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit. „Solange Frauen den Fortschritt nicht in ihrem Arbeitsalltag wahrnehmen, müssen Unternehmen weitergehende Maßnahmen zur Gleichstellung setzen“, betont Gundi Wentner, Partnerin bei Deloitte Österreich. Denn die Diskrepanzen haben einen indirekten Einfluss auf die Leistung und Stimmung der Angestellten in Unternehmen. Je höher die Geschlechtergleichheit, desto eher bemüht man sich etwa um eine attraktive Gestaltung der flexiblen Arbeit. „Die gesamte Arbeitsleistung der Mitarbeitenden verbessert sich, wenn Berufs- und Privatleben unter einen Hut gebracht werden können,“ erklärt Elisa Aichinger, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Von allen 203 börsennotierten Unternehmen in Österreich, waren 2019 gerade mal zehn Frauen in Vorstandspositionen. In den ATX-20-Unternehmen waren im selben Jahr nur vier Frauen in Vorstandsposten. Im Vergleich dazu hat es sich also heuer mit sechs Frauen als Vorständinnen in ATX-20-Unternehmen einwenig verbessert.