Fraglicher Eignungstest für künftige Lehrer

Lena hat lustige Kinderlieder gesungen, den vorgegebenen Rhythmus nachgeklatscht, hat mit verbundenen Augen Türme gebaut und ist zur Musik durch den Turnsaal gehüpft.



Lena Reicherstorfer (Name von der Redaktion geändert) könnte eine Fünfjährige sein, die sich für einen Platz in einer Elite-Vorschule bewirbt. Ist sie aber nicht. Reicherstorfer ist 34, Akademikerin, und hat sich im Frühjahr an zwei Pädagogischen Hochschulen (PH) in Österreich beworben - weil der drohende Lehrermangel den künftigen Job garantiert. Ihr Resümee: "Ich hätte Bedenken, mein Kind ruhigen Gewissens einem Lehrer zu übergeben, wenn es nur darum geht, solche Voraussetzungen zu erfüllen."



Der "Nachweis der sportmotorischen bzw. musikalischen Grundeigenschaften" für angehende Volks- und Hauptschullehrer muss laut Gesetz in Eignungs-Workshops erbracht werden. Da kann es passieren, dass Absolventen von Hochschul-Studien abgelehnt werden, weil sie die Tonleitern nicht singen können oder zu unsportlich sind. "Für Volksschullehrer ist es wichtig, die motorische und musikalische Eignung zu haben. Sie sind Allrounder", verteidigt Dagmar Hackl, Rektorin der PH Wien, die Eignungstests, "sie sind aber nur ein kleiner Teil unserer vierwöchigen Eignungsphase." Denn an der PH Wien müssen Bewerber bereits in der Eignungsphase ein Praktikum an einer Schule absolvieren - andere PH bieten das erst im Studium an. "Da erkennen wir sehr gut, wer für den Beruf geeignet ist", sagt Hackl. Die Vorphase würde viel in Sachen Selbsteinschätzung bewirken: "30 Prozent der Bewerber fallen freiwillig weg."