Frag doch den Studenten!

Die letzte Klasse vor der Matura ist stessig. Jahre des Stoffes müssen wiederholt und vermutlich nochmal gelernt werden, dazu der Notendruck und dann steht auch noch die Entscheidung an: Was soll ich eigentlich studieren?

Die Aktionsgemeinschaft hat nun eine online Maturanten- und Studentenberatung ins Leben gerufen, um angehenden Studienbeginnern diese Entscheidung zu erleichtern. Auf www.fragdenstudenten.at erfahren Maturanten, was auf sie alles im Studium zukommt. Die Informationen auf der Plattform stammen dabei direkt von Studierenden des jeweiligen Studiums.

„Wir versuchen verstärkt Aufklärungsarbeit an den Schulen über das Studienangebot an den österreichischen Universitäten zu betreiben, um jedem die Möglichkeit zu geben, ein für ihn passendes Studium auszusuchen“, erklärt Markus Habernig, Bundesobmann der größten Studentenfraktion Österreichs. So sei die neue Beratungsplattform eine „zeitgemäße und authentische Stütze bei der Auswahl der Studienrichtung“.

Frag den Studenten soll aber nicht nur zur Beratung von Maturanten dienen, sondern auch während des Studiums als Unterstützung bereitstehen.