Flug storniert: Was als Arbeitnehmer sofort zu tun ist

Die eiserne Grundregel

Das Wichtigste sei jedenfalls „umgehend den Arbeitgeber zu informieren“, so Trinko. „Egal ob man zu spät oder gar nicht in die Arbeit kommen kann.“ Die Information kann über jeden gängigen Kommunikationskanal erfolgen – via Anruf, E-Mail oder auch Chat. „Tut man das nicht, kann es unter Umständen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie einer Entlassung kommen“, führt Trinko aus. Gibt man rechtzeitig Bescheid und liegt kein persönliches Verschulden vor, sollten auch keine Konsequenzen drohen.

Eine Verlängerung des Urlaubs ist nicht nötig, da ein Dienstverhinderungsgrund vorliegt. Generell muss ein Arbeitnehmer aber alles unternehmen, um pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen. Staus und Verspätungen müssen einkalkuliert sein.

Verhält man sich ordnungsgemäß, muss man sich auch bezüglich des Gehalts keine Sorgen machen. Wer unverschuldet am Urlaubsort festsitzt und dies seinem Arbeitgeber meldet, erhält für einen begrenzten Zeitraum weiterhin sein Entgelt.