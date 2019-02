Flockige Geschäfte mit dem Schnee

Das Geschäft mit kleinen, leistbaren Schneefräsen für Privathaushalte ist seit Jahren im Steigen, besonders ältere Menschen greifen lieber zur Fräse als zur Schaufel. Die Hersteller von Kleinfräsen bzw. Kleintraktoren mit Pflügen stammen überwiegend aus Asien.

Im Profi-Segmentmischen aber auch österreichische Unternehmen mit. Als eine der wenigen Gerätehersteller „Made in Austria“ verfügt die Firma Hauer aus Statzendorf in Niederösterreich über langjähriges Know-how bei der Schneeräumung. Die von rund 120 Mitarbeitern in Statzendorf produzierten Schneeschilder- und pflüge sowie Streugeräte kommen hauptsächlich an Traktoren zum Einsatz, daher sind Landwirte die wichtigsten Kunden.

Das passende Gerät

Über den Landmaschinen-Fachhandel und den Lagerhäusern wurden im Vorjahr etwa 400 Geräte verkauft. Der schneereiche Winter lässt Hauer-Vertriebschef Franz Reisner für heuer frohlocken. „Ein schneereicher Winter wirkt sich in der Regel auf die Anschaffungen in der nächsten Saison aus. Derzeit spüren wir aber eine erhöhte Nachfrage nach Ersatzteilen und rasch verfügbaren Schneeschildern“, so Reisner.

„Für jeden Räumeinsatz das passende Gerät“ verspricht das Tiroler Familienunternehmen Kahlbacher Machinery GmbH mit Sitz im heimischen Winter-Mekka Kitzbühel. Der Komplettanbieter in Sachen Schneeräumung für Straße, Bahn und Flughäfen ist auch Spezialist für sportliche Großveranstaltungen wie alpine oder nordische Ski-Weltmeisterschaften.