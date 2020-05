Firmen wollen mehr weiterbilden

2,4 Milliarden Euro im Jahr – so groß ist das Volumen des Weiterbildungsmarktes in Österreich. Die Unternehmen tragen 40 Prozent der Weiterbildungskosten ihrer Mitarbeiter, 30 Prozent werden von den Arbeitnehmern selbst beigesteuert, die restlichen 30 Prozent werden aus dem staatlichen Bereich aufgebracht.

Für den Großteil der Unternehmen bleibt das Weiterbildungsbudget für das laufende Geschäftsjahr gleich zum Vorjahr. Neun Prozent planen die Ausgaben zu kürzen – im Jahr davor waren es allerdings noch 13 Prozent. "Dass weniger Unternehmen heuer ihre Budgets reduzieren ist ein klares Signal, dass den Firmen die Bedeutung von Weiterbildung nach Jahren des Sparens wieder bewusst wird", sagte die Bildungsexpertin des WIFI Österreich, Alice Fleischer, bei der Studienpräsentation. Es kommt noch besser: 15 Prozent der Unternehmen wollen in 2015 sogar noch mehr investieren als in 2014.

Den größten Konkurrenzvorsprung erwarten Unternehmen durch Schulungen in Hard Skills: klassische Marketing- und Verkaufstrainings. An zweiter Stelle rangieren die Bereiche Technik und Produktion (haben zum Vorjahr aber an Bedeutung verloren). Bemerkenswert: Soft Skills stehen lediglich auf Platz drei und sind zum Vorjahr ebenfalls weniger relevant geworden. In ihrer Bedeutung gestiegen ist die Weiterbildung in den Bereichen Informatik, Rechnungswesen und Recht.

Info:Am 10. Juni findet zumsiebenten Mal der "Tag derWeiterbildung" mit kostenlosen Veranstaltungen in ganzÖsterreich statt. Alle Details: www.tag-der-weiterbildung.at