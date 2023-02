Finanzführerschein für bisher 3.300 Schülerinnen und Schüler

Schon fast ein Viertel der Menschen, die wegen Geldproblemen Hilfe suchen, sind unter 30, wird gewarnt. Schulden machen werde immer leichter, kritisiert die Wiener Schuldnerberatung. „Jungen Menschen wird es sehr leicht gemacht in die Schuldenfalle zu tappen: Buy now, pay later Angebote, diverse Ratenzahlungen oder das rund um die Uhr Online-shoppen suggerieren den Konsumenten sich alles leisten zu können“, wird Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung in der Schuldnerberatung Wien, in einer Aussendung zitiert.