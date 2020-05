Finale der KURIER-Aktion: Wir stellen ein!

„Wir bieten krisensichere Jobs“

KURIER: Warum suchen Sie jetzt Personal?



Karin Fellner: In der Krise zeigt sich einmal mehr, wie angewiesen wir auf Menschen sind, die gerade in heraus- forderenden Zeiten in mobilen Pflege - und Betreuungsberufen tätig sind. Wir bieten krisensichere Jobs. Jemand der sich hentscheidet, eine Ausbildung bei uns zu machen, hat auch in 20 Jahren noch einen sicheren Job.

Wen suchen Sie?



Wir suchen bereits ausgebildete Personen aus den Berufsgruppen Heimhilfe, Pflegeassistenz oder Diplomkrankenpflege. Wir bieten in der Heimhilfe außerdem gute Ausbildungen – mit einer fixen Jobzusage.

Das Unternehmen.



Das WRK versorgt rund 2000 Klienten in Wien.

Bewerbung einfach per E-Mail an: pe@wrk.at oder direkt auf der Website