FHler: An der Uni nicht immer willkommen

Bisher gab es für FHler, die wissenschaftlich arbeiten wollten, oft nur einen Weg: den nach Deutschland. Koleznik: "Dort hat man weniger Berührungsängste." In Deutschland gibt es FH länger als in Österreich. Kooperationen haben eine längere Entwicklungsgeschichte hinter sich. "Ein Ziel des österreichischen Hochschulplans ist ja auch die bessere Abstimmung der Studienangebote, um die Durchlässigkeit zu verbessern" so das BMWF.

Noch sind FH-Absolventen an Unis eine Seltenheit. An der TU Wien gab es im Wintersemester 2011 378 Neuzulassungen zu Doktoratsstudien. Nur 20 entfielen auf FH-Absolventen. Auch an der Uni Wien beginnen pro Jahr maximal 30 Fhler ein Doktorat. Adalbert Prechtl, TU-Vizerektor für Lehre: "Der Übertritt geht nicht immer nahtlos. Manche FH-Studiengänge sind sehr spezialisiert und auf ein nicht wissenschaftliches Berufsfeld ausgerichtet." Uni Vizerektorin Susanne Weigelin-Schwiedrzik meint: "Das Studium an FHs unterscheidet sich inhaltlich und von der Zielsetzung her von einem Uni-Studium. Wird der Nachweis der Fähigkeit zu selbstständiger wissenschaftlichen Arbeit erbracht ist es aber möglich, Betreuung zu finden."