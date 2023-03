Feministinnen erklären, wie man am besten sein Geld investiert

„Investieren klingt uninteressant? Kein Problem. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Wir sind hier, um Geld zu machen und unsere Macht zurückzufordern“, mit diesen Worten leiten Camilla Falkenberg, Emma Due Bitz, Anna-Sophie Hartvigsen (Gründerinnen der „Rebelle Invest“-Community) ihr Buch ein.

„Girls Just Wanna Have Funds“ deckt in fünf Kapiteln jeden Schritt vom Budgetieren, Planen bis hin zum Kauf der ersten eignen Investition ab. Das liebe Geld sei nämlich „kein schmutziges Wort, sondern eine Voraussetzung für Freiheit und Unabhängigkeit“.