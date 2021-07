Family-Business: Nein, danke

Das Kind, das in einen elterlichen Betrieb hineingeboren wird und diesen später einmal fortführen soll, geht aber nie eigene Wege, sucht (und findet vielleicht) nie das eigene Glück. Man ist und bleibt der Junior. Und obwohl der Chefsessel samt Gehalt im Familienunternehmen gesichert scheint, entscheiden sich immer weniger Kinder dafür. Eine aktuelle Studie der Universität St.Gallen und dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young zeigt, dass ihr Nachfolger-Wille sogar extrem niedrig ist. Für die Studie wurden 34.000 Unternehmerkinder aus 34 Ländern nach ihren Berufs-Absichten gefragt. Lediglich 3,6 Prozent der Studierenden in Österreich haben Interesse daran, in fünf Jahren nach ihrem Abschluss den Betrieb ihrer Eltern fortzuführen, nur etwa zwölf Prozent können sich grundsätzlich vorstellen, irgendwann einmal die Nachfolge anzutreten. Die Zahlen für Deutschland und die Schweiz sehen ähnlich aus. Die Übernahme-Bereitschaft liegt bei Studierenden in der DACH-Region ( Deutschland, Österreich, Schweiz) somit unter dem EU-Schnitt, der bei 4,9 Prozent (Nachfolge in fünf Jahren nach der Uni vorstellbar) und 19,8 Prozent (Nachfolge grundsätzlich vorstellbar) liegt. Töchter weisen sogar um 25 Prozent geringere Nachfolge-Absichten aus als Söhne. Auch, wenn ihnen die Mütter als Vorbild dienen und den Betrieb führen. "Töchter erachten eine unternehmerische Laufbahn als riskant, sind von ihren Fähigkeiten weniger überzeugt, als Söhne", erklärt Studien-Mitautor Thomas Zellweger.