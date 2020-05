Fähigkeiten to go

Kardos und de Klepper wollen mit ihrem Start-up, mit dem sie vor zwei Monaten den "Social Impact Start Award" gewonnen haben, Wissen in der Community wachsen lassen. "Schule soll Spaß machen und darf auf Augenhöhe sein", sagt Kardos. Ein essenzieller Punkt ist die Qualitätssicherung der gelehrten Inhalte. Jeder, der sich berufen fühlt, kann eine Klasse vorschlagen – ob diese aber ins Repertoire von Vienna Skill Smiths aufgenommen wird, beurteilen die Gründer in persönlichen Gesprächen mit den Lehrern selbst. "Die Klassen sollen Spaß machen, aber keine reinen Spaß-Klassen sein. Es soll ein Lernmoment stattfinden", so Kardos. Wie Weiterbildung funktioniert, hat das Gründer-Duo in seiner Ausbildung gelernt. De Klepper studierte Kultur Anthropologie and Development Studies in den Niederlanden und macht gerade ihren Master in Global Studies an der Uni Wien. Kardos absolvierte Entrepreneurship und Innovation an der WU Wien und studierte zudem verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management. Berufserfahrung sammelte er im HR und Consulting Bereich. Weil Vienna Skill Smiths seriös sein will, wollen die Gründer keine Klassen mit Gesundheits- und Wellnessbackground, persönlicher Entwicklung oder Klassen mit Kindern anbieten.

Ihr Konzept überzeugte in kurzer Zeit namhafte Partner. Die Klassen werden etwa in Magdas Hotel (wo kürzlich etwa das Bierbrauen gelehrt wurde) oder dem Co Space Büro Cafe abgehalten. Mit an Bord ist auch das heimische Social-Start-up Ruffboards. Derzeit arbeiten die Gründer neben ihrem Start-up noch an anderen Projekte mit – schließlich kann man von der Wissensschmiede allein noch nicht leben. Im Juni wollen sie bereits zehn Klassen anbieten. Kardos: "Unser Ziel ist es aber, einmal 25 bis 30 Klassen pro Monat zu machen."