Evotec-CEO: Kraft schöpfen aus der Wachau

Lanthaler ist CEO der Evotec AG. Das Biotechnologieunternehmen erforscht und entwickelt Wirkstoffe, die in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen im Erfolgsfall neue pharmazeutische Produkte hervorbringen. An die Spitze des Unternehmens hat den promovierten Absolventen der WU und eines Masterstudiums in Harvard der Kernaktionär Roland Oetker geholt. Lanthaler gilt als hervorragender Netzwerker. Seine Geschäftsbeziehungen zu Spitzenforschungseinrichtungen und zu Entscheidungsträgern führender Unternehmen der Pharmaindustrie vertieft er auch gerne in der Wachau. "Wir bringen hier jährlich durchschnittlich 50 Personen aus aller Welt her."

Hier hat der heute 48-Jährige vor zehn Jahren gemeinsam mit vier Freunden die Weinberge des Stiftes Göttweig gepachtet. Warum der gebürtige Oberösterreicher die zum UNESCO-Weltkulturerbe avancierte Wachau so ins Herz geschlossen hat? "Sie ist eine Zeitreise zurück und nach vor. Auf diesen Steinen sind schon die alten Römer, die hier im zweiten Jahrhundert nach Christus die ersten Weinstöcke pflanzten, marschiert. Und dass die Gegend zum Weltkulturerbe erklärt wurde, bedeutet, es herrscht Einverständnis darüber, dass sie so bleiben darf, wie sie ist. Und das ist doch gut, in einer Welt, in der sich alles ständig verändern muss."

Lanthaler ist selbst einer, der ständig Vieles verändern muss. Mit seinem wachen Geist, seiner Kreativität und seiner Offenheit für Neues hat er immer darum gekämpft, Dinge zum Besseren zu verändern. Zum Beispiel als Vorsitzender der Hochschülerschaft an der WU, wo er Interessenkonflikte löste und Wahlen gewann. Oder als Berater bei McKinsey und Marketing-Chef der Industriellenvereinigung, für die er moderne Kommunikationsstrukturen entwickelte. Cay Urbanek, heute kaufmännischer Direktor des Wiener Volkstheaters, genoss Werner Lanthaler als Buddy, als er 1997 in das renommierte Beratungsunternehmen McKinsey kam. " Lanthaler hat sofort eine freundschaftlich hilfsbereite Atmosphäre geschaffen, hat sich Zeit genommen, mir Tipps zu geben. Er ist einer, der mit ganz einfachen Mitteln Vertrauen erzeugt, glatt und ehrlich rüberkommt und immer Wort hält", erzählt Urbanek.

Christoph Neumayer, heute Generalsekretär der Industriellenvereinigung, erinnert sich an Lanthaler, der damals als Bereichsleiter Kommunikation und Marketing sein Chef war, nicht nur als brillanten Analytiker und umsetzungsstarken Visionär: "Was ihn aber vor allem auszeichnet, ist seine Charakterstärke, die er in vielen Konfliktsituationen, in denen es damals schon oft hart zur Sache ging, an den Tag legte."

Eine Konsequenz, die nicht nur Lanthaler, sondern auch seine Arbeitgeber weiterbringt: Das Biotech-Start-up Unternehmen Intercell AG, das Lanthaler als CFO an die Börse brachte, war 2007 mehr wert, als etwa die Austrian Airlines.