Erstmals in Wien: Scooter für alle

Berlin, Barcelona, Mailand und San Francisco haben es bereits – und Wien seit Kurzem auch: Scooter-Sharing. Mit SCO2T (sprich: Scoot, Anm.) hat Thomas Strohmaier gemeinsam mit seinen Freunden, dem Marketing-Spezialisten Michael Koss und dem Techniker Balazs Barany, eine Ergänzung zu Auto, Fahrrad und U-Bahn in Wien geboren. Der Nachteil am mittlerweile etablierten Carsharing in der Bundeshauptstadt sei: "Man steht schnell im Stau und es gibt wenige freie Parkplätze in Wien", sagt er. Techniker Balazs Barany schaffte es, einen kleinen blackbox-artigen Computer im Motorroller zu verbauen, der den Standort und den Benzinstand anzeigt und das Fahrzeug über eine Web-App per Smartphone entsperrt.

Substituieren wollen die drei weder das Carsharing noch die U-Bahn: "Ersetzen wollen wir nur den Stau", sagt Strohmaier. Die Kunden würden flexibel mobil sein wollen, meint Co-Gründer Michael Koss: "Morgens mit der U-Bahn in die Arbeit, dann mit SCO2T zum Termin und abends über Carsharing etwas transportieren." Nach sechs Wochen hat SCO2T bereits fast tausend Kunden, sagt Strohmaier stolz. "Das hätten wir nicht erwartet." Geschäftsleute und Studierende, auch erste Touristen nutzen die Roller.