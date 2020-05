Entrepreneurship Avenue: Das sind die Gewinner

Vergangenen Freitag sahen 750 Menschen Simon Tretter, Karl Edlbauer und Daniel Laiminger dabei zu, wie sie sich beim Finale der Entrepreneurship Avenue an der WU Wien an zehn anderen Projekten vorbeigepitcht und eine 14-köpfige Jury von ihrer Geschäftsidee überzeugt haben. "JobSwipr" gewinnt den Pitch Award 2015.

Die zwei 26-jährigen Studenten ( Laiminger und Edlbauer schließen im Juni ihren Master ab) und der 27-jährige Tretter (machte seinen Master in Amsterdam und ein Praktikum in Silicon Valley) haben in den vergangenen zwei Monaten JobSwipr aus dem Boden gestampft: Der Bewerber wählt auf der Handy-App passende Jobangebote nach dem Tinder-Prinzip – nach links wischen: uninteressant, nach rechts: attraktiv – aus. Die Gründer konnten bereits namhafte Unternehmen davon überzeugen, hier zu kooperieren. Sie wollen mit dem modernen Bewerbungs-Prozess vor allem Studierende und Young Professionals ansprechen. Am Dienstag wurde es für WU-Studierende gelauncht, ganz Wien soll bald dazu kommen.

Die Geschäftsidee des Trios entstand erst vor wenigen Wochen und unter Einfluss von Wein. "Wir haben das Konzept dann Tage lang kritisch hinterfragt. Je länger wir das gemacht haben, desto klarer wurde, dass es klappen könnte", erzählt Treter. "Wir waren selbst auf Jobsuche und haben gemerkt, wie mühsam das ist – und haben Potenzial gesehen, den Bewerbungsprozess zu verändern", so Edlbauer.

Also pitchten sie mit ihrer Idee bei der Entrepreneurship Avenue mit. Zwei Monate lang arbeiteten sie sich durch die Labs und Mentorings mit Experten aus der Start-up-Szene und kamen dabei immer eine Runde weiter. "Zum Schluss hatten wir 80-Stunden-Wochen." Ihr wertvollstes Learning aus der Avenue: Sich früh was trauen – später hat man nie wieder so viel Mut und Unbeschwertheit. Sie mögen jung sein, sagen die Gründer, aber das spiele in der Szene keine Rolle. Eine gute Idee sei eben da, wenn sie da ist. Ginge die Gründung auch ohne Entrepreneurship Avenue? "Die Avenue war ein Riesenbonus, wir konnten uns selbst testen und bekamen kritisches Feedback. Die meiste Arbeit lag aber in der Produktentwicklung", sagt Laiminger. Edlbauer lacht: "Wir hätten auf jeden Fall gegründet. Nur vielleicht nicht in diesem Speed."