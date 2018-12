Elisabeth Gürtler: „Hätte nichts anders gemacht“

Im Büro von Elisabeth Gürtler in der Spanischen Hofreitschule ist alles aufeinander abgestimmt – Wände, Sofa und Tischdecke in Lachsrosa und wo man hinsieht, Pferde. Auf den Bildern, als Statuen, auch in der ausgedruckten Statistik geht es um sie. „Die Zahlen sehen gut aus“, sagt Geschäftsführer Erwin Klissenbauer lächelnd. Er und Gürtler, seit elf Jahren Führungs-Duo des 453 Jahre alten Hauses, gehen ab 2019 getrennte Wege. Ein Rück- und ein Ausblick.

KURIER: Der Leitsatz der Hofreitschule lautet: Wo Werte der Vergangenheit mit der Leidenschaft der Gegenwart verschmelzen. Wie führt man ein 453 Jahre altes Haus ins 21. Jahrhundert?

Elisabeth Gürtler: Was jedenfalls nichts mit Zeitgeist zu tun hat, ist die Reiterei. Die ist gleich geblieben. Es gibt Grundsätze, wie das Pferd ausgebildet wird, ein Reiter sitzen soll, eine Pirouette ausschaut. Das andere ist: wie verpackt und verkauft man das? Das hat sich natürlich verändert. Die Leute erwarten heute, dass ihr Blick geführt wird, Emotionen geschaffen werden. Früher gab es einen Luster als Beleuchtung und das war’s.

Erwin Klissenbauer: Bei meinem ersten Besuch in der Spanischen hab ich nur Verbote gehört: Man darf nicht fotografieren, nicht sprechen – unpersönlicher ging es nicht. Das haben wir komplett verändert.

Der Spagat zwischen Tradition und Moderne ist Ihnen gelungen?

Erwin Klissenbauer: Der Gast will natürlich schon etwas erleben, das Teil der Vergangenheit ist: das imperiale Wien. Dass Modernes im Hintergrund passiert, sollte für ihn nicht sichtbar sein.

Sie haben vor elf Jahren gemeinsam die Führung übernommen. Frau Gürtler, Sie waren die allererste Frau in dieser Position. Was haben Sie bei Ihrem Antritt gedacht?

Elisabeth Gürtler: Gedacht hab ich mir nicht sehr viel (lacht). Ich kenne die früheren Leiter der Spanischen Hofreitschule, vom Podhajsky über Handler und Albrecht, das waren Militärs. Da hat hier natürlich ein anderer Ton geherrscht, es ging sehr schroff zu. Dann kam die Ära der Tierärzte, der Ton wurde wieder anders. Man denkt eigentlich nur darüber nach, warum man selbst gerufen wird – das war sicher in erster Linie die finanzielle Situation. Mit der Zeit fällt einem natürlich auf, was man ändern möchte: die Optik, die Höflichkeit dem Zuseher gegenüber, die Korrektheit des Reitens. Nach einer gewissen Zeit hat man einiges verändert – was mir aufgefallen ist, habe ich für mich abgearbeitet. Es ist vielleicht gut, wenn jetzt jemand Neuer kommt. Der sieht das mit neuen Augen.

Die wohl größte Veränderung Ihrer Ära war, dass die "Spanische" für weibliche Reiterinnen geöffnet wurde. Das kam nicht überall gut an.

Erwin Klissenbauer: Die Öffentlichkeit hat das sehr begrüßt. Hausintern war Neugierde da, bei wenigen eine ablehnende Haltung. Rückblickend war es eine völlig richtige und logische Entscheidung: Es sollten die Besten reinkommen.

Elisabeth Gürtler: Es hat den Ton in der Reitbahn verändert. Wenn nur Männer beisammensitzen, reden sie anders, als wenn ein junges Mädchen dabei sitzt. Da beherrschen Sie sich ein bisschen mit deftigen Ausdrücken, es geht gesitteter zu. Frauen begegnen Pferden zudem mit mehr Emotionen, was dem Pferd sicher guttut.