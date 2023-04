Weltrekordtaucher: Sein größter Karrierefehler rettete sein Leben

Seine Karriere im Bankensektor für das Tauchen beendet zu haben, hat er wiederum nie bereut, berichtet er. "Seit 17 Jahren lebe ich meinen Traum und das ist unbezahlbar", erzählt Redl bei der FuckUp Night und das Publikum applaudiert.

Einfach war der Weg dennoch nicht, denn als er beschloss, seinen sicheren Job aufzugeben, stellte sich sein Umfeld dagegen. "Will ich das tun, was mein Herz will oder das, was die anderen wollen", fragte er sich. Die Antwort liegt für ihn auf der Hand.