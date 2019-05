Einladend: „Eine coole Auslage bringt die Kunden“

Baldauf: „Wenn man vorbeigeht, weiß man nicht gleich: Ist die Seife außen oder innen? Man muss kurz überlegen, bleibt stehen.“

Schaufenster mit kulturellen Eigenheiten

Ein Innehalten, ein kurzes – vielleicht unbewusstes Nachdenken – das erhofft auch Julia Eisenburger, die in ihrem Atelier in der Turmburggasse an einem neuen Auslagenkonzept für den Wiener Shop der Nobel-Marke Hermès arbeitet. Ausgebildet in L.A und Rom weiß die Designerin, wie man Kundschaft anspricht: „Je nach Land sind die Auslagen sehr unterschiedlich. In Österreich verkaufen sich etwa jene Produkte gut, die in der Auslage ausgestellt sind. Daher sind heimische Schaufenster meist nicht gerade minimalistisch.“