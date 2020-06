Eine verhängnisvolle Affäre?

Statistiken über einvernehmliche oder vermeintlich prekäre Beziehungen werden keine geführt. Wolfgang Kostenwein, Psychologe und Sexologe, weiß aber, was den Reiz an ihnen ausmacht: "Sexuelle Anziehung hat mit Status zu tun. Steht eine Person im Hörsaal und leitet ein Seminar, zeigt sie Aktivität und Kompetenz. Menschen, die Konturen zeigen und spürbar sind, können Erregung auslösen." Dennoch käme auch bei der größten Romanze mal der Alltag und damit oft die Erkenntnis: "Der Mensch ist ja ganz normal. Die sexuelle Anziehung flaut dann meist schnell wieder ab."

Rechtlich tickt man in Österreich anders als in den USA. Abgesehen von möglicherweise unangenehmen emotionalen Konsequenzen muss eine Beziehung zwischen Professor/in und Studierenden nicht weiter verfänglich sein. "Wo Menschen sind, sind auch Beziehungen. Und diese entstehen durch Entscheidungen von erwachsenen, mündigen Menschen. Der Staat verbietet sie in Österreich nicht, weil dies zu stark in den privaten Bereich eingreifen würde", sagt Martin Risak, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Uni Wien. "Diese Beziehungen schockieren uns nur dann, wenn wir das Gefühl haben, sie wären mit beruflichem Aufstieg oder besseren Noten verbunden." Dann würde ein Interessenskonflikt entstehen. "Aus meiner Sicht ist man dann befangen und die Beziehung ist offenzulegen. Weitere rechtliche Konsequenzen hat das aber nicht." Anders ist das bei einer sexuellen Beziehung, die von einem der beiden Beteiligten missbraucht wird. "Ist es nicht mehr konsensual, dann ist es Belästigung und verboten." Je nach Schwere des Vergehens drohten Jobverlust und Anklagen.

Sex zwischen akademischen Hierarchien sei an Unis jedenfalls Thema. Klauseln wie jene in Harvard hält Risak aber für sittenwidrig. "In einem Arbeitsverhältnis verkauft man seine professionelle Arbeitskraft – und nicht seine komplette Persönlichkeit."