Eine Reise mit viel Kosten

Es ist kalt geworden. In Seoul, München, London, Vancouver und Lahti ist der Winter eingekehrt. Zum gemütlichen Schlendern an heimischen Märkten fehlen die nötigen Grade am Thermometer. Der Fluss, an dessen Ufer man noch vor wenigen Wochen das mitgebrachte Bio-Essen genascht hat, ist zugefroren. Statt bunt und schrill tragen die Städte, in denen die Ja!Natürlich Stipendiaten ihr Auslandssemester verbringen, nun weiß und besinnlich.

Hana Oprešnik durchlebt den Winter in der Südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Hier ist es so kalt, dass die Menschen erst gar nicht aus dem Haus gehen, um sich mit Nahrung zu versorgen – sie bestellen ihre Kochzutaten im Internet. Die Lieferungen sei gratis, die Ware – auch frisches Obst und Gemüse – im Netz sogar oft günstiger als im Geschäft. Aber: "Äpfel online zu kaufen kann auch nicht das Wahre sein – irgendwie kauft man da die Katze im Sack", so Oprešnik. Nach vier Monaten in Südkorea hat sie sich einen Überblick über die einheimischen Essgewohnheiten verschaffen können. Koreaner mögen es schnell, heiß, scharf und fettig. "Hier sind sie noch weit davon entfernt, ein Bio-Land zu sein". Bio gebe es nur in gewissen Vierteln und nur sehr teuer.

Ganz andere Eindrücke sammelt seit 84 Tagen die in London studierende Clarissa Sorger. Die Vegetarierin hat hier den Hotspot für gutes, nachhaltiges Essen gefunden. "Das Angebot ist überwältigend" berichtet sie. Sie trotzt der Kälte und wagt sich hinaus auf die malerischen Londoner Weihnachtsmärkte. Ihr Favorit: der Southbank Christmas Market, neben dem London Eye. Bei internationalen Bio-Spezialitäten pochen hier, am Ufer der Themse, die Hipster-Herzen im Gleichklang.

Einmal über den Ärmelkanal, in München, weilt zurzeit Bianca Pripfl. Sie schreibt, das sie hier einen Metzgerei-Boom erlebt, denn die Münchner hätten zunehmend eine "Du kaufst dein Fleisch doch wohl nicht im Supermarkt?"-Einstellung. Auch sonst sei die Stadt sehr bio gepolt: Es gibt ein eigenes, nachhaltiges Festival, das "Tollwood", eigene Food-and-Life-Messen und unzählige Öko-Läden.