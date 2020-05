Eine Frage des Glaubens

Wie also kann man es besser machen? "Emphatische Verkäufer sind von ihrem Produkt und ihrer Leistung durch und durch überzeugt, aber wollen nicht um jeden Preis etwas verkaufen. Sie verstehen sich als Berater, wollen Bedürfnisse und Wünsche verstehen und nach der möglichst optimalen Lösung suchen", erklärt Leeb. Vor allem aber: Sie sind nicht am schnellen Geld, sondern an einer guten Kundenbeziehung interessiert. Daher zeigen sie Stärken und Schwächen von Produkten auf. Leeb: "Auf diese Weise fühlen sich die Klienten ernst genommen. Sie werden dieses Verkaufserlebnis in Erinnerung behalten, sich nicht über den Tisch gezogen fühlen, sondern vielmehr innerlich einen zukünftigen Besuch bereits vorweg nehmen."