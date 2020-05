Eine Branche voller Chancen

Bis zu 4000 IT-Spezialisten und 800 technische Mitarbeiter fehlen am heimischen Markt im Moment. Experten sprechen seit Jahren von einem Fachkräftemangel, welchem lieber heute als morgen entgegengesteuert werden soll. Denn die große Nachfrage kann mit der aktuellen Anzahl der Absolventen in der IT (rund 10.000 pro Jahr) und den Ingenieurswissenschaften (rund 6200 pro Jahr) theoretisch nur bis 2025 gedeckt werden. Und das auch nur unter der – irrealen – Annahme, dass jeder Einzelne von ihnen sofort als IT oder Technik-Kraft zu arbeiten beginnt – und in diesen Branchen auch bleibt.

Der Grund für den Fachkräfte-Mangel in der IT-Branche ist oft das rasche Abwandern in andere Branchen. „Die IT-Unternehmen müssen jetzt zeigen, dass sie die wichtigsten Auswahl-Kriterien für Bewerber, nämlich Image des Unternehmens, Karrieremöglichkeiten und die Unternehmenskultur, gut leben – und sie müssen das auch bewerben“, sagt Alfred Harl, Obmann Fachverband Unternehmensberatung und IT der Wirtschaftskammer Österreich. Er betont, dass der bestehende Fachkräftemangel auch tatsächlich nur top-qualifizierte Fachkräfte betritt. „Wir brauchen vor allem Experten in den Programmierungs-Skript-Sprachen, der Datensicherheit und der Netzwerktechnik. Die Zukunft gehört jenen, die sich ständig weiterbilden wollen“, beschreibt Harl die IT-Nachfrage. Fachverbandsgeschäftsführer der Elektro und Elektronikindustrie Lothar Roitner sagt, der Mangel in der Technik resultiere aus den schlicht zu wenigen Absolventen der HTLs, den Fachhochschulen und den technischen Universitäten. Beide Experten sind sich einig: die Attraktivierung technischer Studien ist ein Muss für die Zukunft.