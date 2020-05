Eine Ausbildung, zwei Abschlüsse

Das Ziel: Aufwertung der dualen Berufsausbildung, um sie auch guten Schülern schmackhaft zu machen. Die Lösung: Lehrlingen parallel zur Lehrausbildung die Berufsmatura kostenfrei ermöglichen. Seit nunmehr drei Jahren gibt es österreichweit das Programm "Lehre mit Matura" - und langsam beginnen die Maßnahmen zu greifen.



Aktuell streben 7750 Jugendliche parallel zur Lehre auch die Matura an. Das sind um 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Teilnehmer für "Lehre mit Matura" gibt es in Oberösterreich (1785), Wien (1424) und der Steiermark (1355). Bei österreichweit rund 130.000 Lehrlingen ist die Anzahl aber (noch) gering. Experten rechnen, dass zumindest zehn Prozent der Lehrlinge für eine Reifeprüfung infrage kämen.



Seit 2008 haben 95 Lehrlinge die Matura erfolgreich abgelegt. Gleich mehrere davon kommen vom Handelsriesen Spar, der seit Jahren die Lehre mit Matura fördert. Schon jeder zehnte Spar-Lehrling peilt auch die Berufsmatura an. "Neben dem Job noch Prüfungen abzulegen ist kein geringer Aufwand, wir fördern unsere Lehrlinge daher aktiv bei diesem Karriereweg", erläutert Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Den Maturanten stehen im Unternehmen höherwertige Berufe wie Marktleiter oder Filialgebietsleiter offen.