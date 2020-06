Ein Start-up verkleinert die Welt

Andreas Schwirtz mag die Menschen. Immer schon. "Ich mag es, sie zu malen, sie darzustellen", erzählt er. Deshalb beschäftigte er sich nach seiner Lehre im Werkzeugbau lieber wieder mit etwas Lebendigem – meistens zumindest. Er inskribierte Medizin, ihn faszinierte die menschliche Anatomie und er lernte sie an Leichen bis in jede Faser kennen.

Nach zwei Jahren Studium schmiss er es wieder, es verschlug ihn – weil als Nebenjob stets erprobt – in die Gastronomie. Er gründete 1995 die "1. Österreichische Barkeeperschule". Doch in diesem Beruf fehlte etwas. Er suchte es abermals in der Werkzeugmacherei und später in der Medizintechnik. "Ab dann hatte ich immer einen fixen Job und nebenbei Projekte." Darunter fällt etwa eine Weinbar, das " Schwirtz" im neunten Bezirk, mit seiner Frau. Oder die Gründung eines Tournee-Theaters mit Klappmaul-Puppen, die bis heute bei Vorträgen für gesunde Ernährung in Schulen im Einsatz sind. "Ich bin ein leichter Hyperaktivler. Ich habe dieses Unternehmer-Gen und brauche die Projekte", erklärt Schwirtz seine berufliche Umtriebigkeit.

Vor zweieinhalb Jahren stieß er auf einer Messe auf eine 3-D-Figur. "Ich hab’ gedacht: das ist der Wahnsinn." Er recherchierte, er entwickelte, er netzwerkte, bloggte und kooperierte, bis er sich seiner Sache sicher war. Das war vor einem halben Jahr. Seine Geschäftsidee wollte er von einer Förderstelle einschätzen lassen. Das Feedback auf seinen Businessplan war gewaltig. "Ich war zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee auf dem Markt." Vergangenen Dezember gewann er sogar den i2b-Businessplan-Wettbewerb im Bereich EPU.

Schwirtz rutscht am Sofa hin und her, seine Gesten werden klarer, sein Blick konzentrierter. Er erklärt das Verfahren. Er spricht von Trigonometrie, Winkeln und additiven Technologien: 80 Kameras sind im Studio in einem 360 Grad Radius um die fotografierte Person postiert – "das Datenmaterial für den Druck muss perfekt sein." Sein Know-how gibt er gern weiter. Vier Studios richtete er mittlerweile für andere ein, er fungiert zudem als Berater.

"Ich will den Leuten ein Denkmal setzen", sagt er. Er richtet sich seine Kappe zurecht und sieht zu den Figuren in der Vitrine hoch. Ihm ist bewusst, wie viel mehr das Verfahren kann. Es ist der Beginn einer neuen Ära. "Ich vermische hier die virtuelle Realität mit der echten." Hat er die Scan-Daten, kann er alles, was es gibt, einfach ausdrucken. Er lächelt. Die Maschine, die diese Daten exakt abnehmen kann, steht in seinem Fotostudio.