Ein akademisches Phänomen: Was ist der „Leaky-Pipeline“-Effekt?

Wo zeigt sich der Effekt?

Bei akademischen Abschlüssen konnten Frauen also aufholen. Das Problem zeigt sich erst später in der Karriere, speziell in wissenschaftlichen Berufen. Dort sind Frauen nämlich stark unterrepräsentiert. Man erkennt es besonders stark im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Dieser bleibt männlich geprägt. So wurden etwa 2018 an der Montanuniversität in Leoben nur vier Prozent der Professuren von Frauen besetzt.

Laut einem Bericht aus 2021 der Uni Wien hätte sich die "Leaky Pipeline" in den vergangenen Jahren verringert. Beispielsweise stieg der Professorinnen-Anteil von 12 Prozent im Jahr 2005 auf 33 Prozent. "Doch je nach Fachrichtung gibt es da eben große Unterschiede“, sagt Waltraud Schlögl von der Abteilung Gleichstellung und Diversität der Universität Wien. In der Formal- und Naturwissenschaft liegt der Professorinnen-Anteil etwa bei 16 Prozent. Noch niedriger sei es an der Universität Wien in den Fakultäten für Physik (12 Prozent) und Mathematik (11 Prozent).