Dreierbeziehung in der Chefetage

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Falsch. Hinter jedem erfolgreichen Mann stehen zwei starke Frauen – seine Assistentin und seine Ehefrau. Das Verhältnis Chef – Ehefrau – Assistentin wurde nun erstmals im Rahmen einer Dissertation untersucht. Wer spielt welche Rolle? Wer ist von wem abhängig? Wie ticken die einzelnen Personen und warum sind sie in dieser Position?



Monika Spiegel, Doktorin der Psychotherapiewissenschaft, untersuchte bereits in ihrer Diplomarbeit die Persönlichkeitsstrukturen von über 30 Top-Managern. Jetzt hat sie ihre darauf aufbauende Doktorarbeit fertiggestellt. In „Ménage à trois“ wurden 55 Personen in tiefenpsychologischen Interviews befragt. Zum Vorschein kommt eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Manager, seiner Partnerin und seiner Assistentin. Besonders klar kommen die Themen Arbeitssucht, Beziehungssucht und Co-Abhängigkeit zum Vorschein. Die Details sind hier erstmals zu lesen.