Drei Gründe für, drei Gründe gegen eine Lehre

In den kommenden acht Wochen wird der KURIER mit der 360°-Lehre-Serie die duale Ausbildung durchleuchten. Schluss- und Höhepunkt sind die WorldSkills am 31. August – die Berufsweltmeisterschaften – in Kazan, Russland.

Darum geht es im ersten Teil: Was spricht für, was gegen eine Lehre?

Pro

Du verdienst dein erstes Geld und schnupperst in die Arbeitswelt: Mit 14, 15 Jahren verdienst du bereits eigenes Geld: Monatlich gibt es im ersten Lehrjahr mindestens 525 Euro. Dieses

Lehrlingsentgelt steigt je nach Lehrberuf und Kollektivvertrag mit jedem Lehrjahr weiter an. Zudem spielst du in der realen Arbeitswelt mit: lernst mit Kunden, Kollegen und Chefs umzugehen

und feilst früher als jene, die weiter die Schule besuchen, an deiner Karriere.

Nach der Lehre stehen dir viele Türen offen: Karriere mit Lehre ist nicht nur ein Spruch: Du kannst etwa eine Lehre mit Matura machen oder mit dem Lehrabschluss an die Uni gehen.

Plus: Fachkräfte sind heute gefragt wie nie. Du beherrschst deinen Job besser als andere und willst etwas erreichen? Firmen nehmen dich mit Handkuss.

Zeige, was du kannst – und bereise dabei die Welt: Bewerbe und Spiele gibt’s nicht nur am Smartphone. Als Lehrling hast du die Möglichkeit, an Berufseuropa- oder weltmeisterschaften teilzunehmen, die rund um den Erdball stattfinden. Oder du machst ein Praktikum und lernst bei einer Firma im Ausland.

Contra

Du musst dich früh entscheiden: Während andere noch Tests schreiben und für Schularbeiten lernen, triffst du bereits die Entscheidung, arbeiten zu gehen. Du kannst aus über 200

Lehrberufen wählen – das muss gut überlegt werden.

Das Image der Lehre könnte besser sein: Für eine Lehre braucht es weder gute Noten noch eine Aufnahmeprüfung – viele Betriebe bemängeln deshalb, dass das Bildungsniveau der

Schulabgänger nicht ausreichend ist.

Das Gehalt steigt nicht so hoch an: Du verdienst zwar früh dein erstes Geld, Maturanten oder Akademiker hängen dich im Laufe eines Arbeitslebens trotzdem irgendwann in puncto Einkommen ab. Außer du bringst es mit Fleiß zum Meister und wirst Chef deines eigenen Unternehmens.