Diese Agentur macht Akademiker

Geschäftsführer Thomas Nemet studierte vor der Gründung seiner Firma „Acad Write“ die Paragrafen. Ist das Verfassen und Verkaufen einer wissenschaftlichen Arbeit ein Verbrechen? Moralisch verwerflich?

Fazit: Das Schreiben für andere sei nichts Verbotenes und hätte mittlerweile so etwas wie edle Tradition an den Hochschulen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Käufer schließlich, dass er die Arbeit nicht als seine eigene missbrauchen würde – die juristische Konsequenz läge also beim Kunden. Was mit der erworbenen Arbeit hinterher tatsächlich geschieht, sei nicht mehr Sache der Agentur, heißt es seitens Acad Write.

Mittlerweile schreiben mehr als 300 Experten in verschiedenen Fachbereichen für Acad Write, die Firma betreibt Büros in fünf Ländern, will weiter expandieren. Für österreichische Studierende werden ein bis zwei Arbeiten pro Woche verfasst. Die Dienstleistung hat ihren Preis: Mit 3500 Euro für eine Diplomarbeit ist man dabei. Je nach Aufwand kann ein 200-seitiges Werk, eine Dissertation etwa, aber auch bis zu 10.000 Euro kosten.