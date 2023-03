Disney entlässt Marvel-Vorsitzenden Ike Perlmutter

Isaac („Ike“) Perlmutter, der Vorsitzender von Marvel Entertainment, wurde per Telefonat von Disney entlassen. Auch Perlmutters Co-Präsident Rob Steffens und Chief Counsel John Turitzin wurden entlassen. Offiziell sei dieser Schritt Teil der Kostensenkungsstrategie Disneys, von der 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (das sind vier Prozent der weltweiten Anzahl an Mitarbeitenden) betroffen sind. Seit Montag werden die Kürzungen vorgenommen. Das Ziel: Eine Kosteneinsparung in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar, um das Streaming-Geschäft rentabler zu machen.

Laut Robert Allen „Bob“ Iger (Disney CEO) soll es drei Kündigungswellen geben. Die erste startete diese Woche, die zweite ist für April angesetzt und die letzte soll „vor Beginn des Sommers“ stattfinden.