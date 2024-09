Diskussionsrunde: Die Rolle der Frau ist unergründlich

Ein Diskussionsabend in der Wahlwoche ist schwierig zu besetzen. Beachtlich also, welche Persönlichkeiten sich Dienstag Abend ins Schottengymnasium begaben, um „die Rolle der Frau in der Gesellschaft“ zu besprechen. Auch wenn man gleich zu Beginn erkennen musste: Die Aufgabenstellung ist nicht zu lösen, Frauen und ihre Rolle sind gerade im Jahr 2024 kaum fassbar – zu heterogen ist die Gruppe, zu komplex die Gesellschaft, als dass sich darauf einfache Antwort finden ließen.

Dem Unterfangen, die Rolle der Frau zu ergründen, stellten sich Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Unter der Leitung des KURIER (bzw. der Autorin dieses Textes) entwickelte sich ein umfassendes Bild, vielfältig und spannend.

Für Lisa-Marie Fassl, Gründerin von Female Founders, ist der Grund allen Übels die hohe Teilzeitquote unter Frauen. Über 50 Prozent arbeiten nur halbtags, mit allen Konsequenzen und finanziellen Einbußen – jetzt und später in der Pension.

Auch für Maria Neumann, Abgeordnete zum Nationalrat und Unternehmerin, ist das eigene Einkommen auch der Schlüssel für das selbstbestimmte Leben. Sie pocht auf mehr Kinderbetreuungsplätze und mehr Kenntnis über die Möglichkeit des Pensionssplittings.