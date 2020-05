Diskussion: Wo ist die Moral geblieben?

Wenn zwei Medien-Menschen, ein Arzt, ein Banker, ein Anwalt und ein Dompfarrer über Moral reden, ergibt das: sechs völlig unterschiedliche Meinungen. Keine klare Linie darüber, was moralisch ist und was nicht. Eine stürmische Diskussion, die manchem Zuhörer mitunter zu viel wurde.



Zugegeben: Die Atmosphäre im Bankhaus Krentschker, Veranstalter der Mittwochsgespräche, war diese Woche besonders geladen. Beim dritten Anlauf hat Initiatorin Gabi Spiegelfeld mit Thema und Auswahl der Podiumsgäste offenbar einen Nerv getroffen. Sie lud Helmut Brandstätter (Chefredakteur KURIER), Stephansdompfarrer Toni Faber, den Vorstand der Uniklinik für Frauenheilkunde am AKH Peter Husslein, Raiffeisen-Banker Georg Kraft-Kinz, Österreich-Geschäftsführer Oliver Voigt und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin zum Gespräch. Moderator der hitzigen Debatte: Florian Klenk, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Falter.